Ladrón se hizo amigo de la novia de su víctima y le contó que la estaban engañando: mandó evidencia

Por medio de redes sociales se difundió una insólita historia protagonizada por una joven identificada como Andrea Ávila, quien narró cómo se hizo amiga del ladrón que atracó a su novio y este le ayudó a enterarse de que el padre de su futuro hijo le era infiel con diferentes mujeres, a quienes supuestamente les consignaba dinero.



A través de su cuenta de TikTok, Andrea confesó que recibió un mensaje por parte de la hermana de su novio diciéndole que él había sido víctima de robo, por lo que no se había podido comunicar. Sin embargo, la joven seguía viendo a su pareja conectada a través de WhatsApp así que decidió confrontarlo y decirle que era un mentiroso por inventarse esa historia.

Inicialmente, Andrea pensó que el atraco era una excusa del hombre para no ayudarla económicamente con los gastos del baby shower de su futuro bebé, que llevaba planeando hace un tiempo y para el cuál no le había pasado nada de dinero. Luego de recibir respuesta a su mensaje y con el objetivo de hacerlo caer en la mentira, la mujer comenzó a interrogarlo y 'coquetearle', pero rápidamente se dio cuenta de que, efectivamente, no era su novio quien estaba al otro lado de la línea.

Según contó por medio de la red social de videos, la joven, originaria de México, descubrió que en realidad estaba hablando con el asaltante de su pareja, quien se identificó como Adrián, con quien rápidamente entabló una especie de amistad.

Publicidad

A medida que avanzaba su conversación, Adrián le comentó que su víctima era una persona “traviesa” y que la estaba engañando con un par de mujeres, a quienes supuestamente les enviaba dinero a través de transferencias. Dejándose llevar por la curiosidad, Andrea le solicitó al hombre que le enviara capturas de pantalla del chat de una mujer, que sería la mamá de un hijo que tenía su pareja y con quien aseguraba él que ya no sostenía una relación sentimental.

De esta manera, la joven descubrió que no solo su pareja seguía viéndose con la madre de su hijo, sino que también la había dejado embarazada por segunda vez. Frente a la situación, el ladrón se mostró compasivo y siguió ayudándole con las solicitudes que Andrea le hacía respecto a los chats e incluso le dijo que estaba dispuesto a entregarle las credenciales y tarjetas a su novio, pero que le iba a cobrar por hacerla sufrir.

Finalmente, se conoció que Andrea decidió romper con su pareja y sacar a su hijo adelante sola, y que siguió en contacto con Adrián, que la motivó a seguir adelante a pesar de los desafortunados eventos. Asimismo, señaló que sus planes de boda quedaron cancelados porque su exnovio también pretendía casarse con la mamá de su primer hijo, un mes después de la que hubiera sido su fecha de compromiso.