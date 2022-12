¡Lágrimas de amor! Adoptaron a una bebé y así reaccionó la abuela

Cuando una madre le dice a su hijo adoptivo que el hecho de que no haya estado bajo su corazón no significa que no esté dentro de él, de seguro, ella tiene la razón. Esta es la conmovedora historia de Donny y Miranda, que se convirtieron en los padres de una hermosa bebé en la víspera de Navidad.

La más emocionada, sin embargo, fue Eva, la madre de Donny, que solo se enteró que sería abuela hasta que llegó la pareja a su casa, en Franklin, Indiana (EE. UU.), con la pequeña en sus brazos.

Publicidad

Y es que el proceso de adopción se había manejado con total recelo, al punto que nadie, solo Donny y Miranda, lo conocían. Así fue como dos meses después de grandes luchas, llegó a este hogar Melissa Faith.

La reacción de la abuela Eva ha emocionado a miles en las redes sociales. Y cómo no, si resume el verdadero significado de la adopción: recibir, amar, proteger.

Publicidad

¡Qué Navidad le espera a esta familia después de recibir un milagro llamado Melissa!

¡Corre, árbol de Navidad, corre!

Un árbol de Navidad con luces y adornos comienza una carrera frenética por las calles de Tokio, Japón. Enfundado en ese disfraz va el británico Joseph Tame, que sorprende a decenas de transeúntes que no dan crédito a lo que ven.

Publicidad

El motivo por el que este hombre, dedicado a la producción de video y medios digitales, sale a correr es sencillo: llevar la luz y el espíritu de la Navidad a todos los rincones de la capital japonesa, así como a los corazones de quienes creen que no hay nada qué celebrar.

El traje luminoso de Tame requiere de casi un centenar de baterías para su funcionamiento. ¡A correr, arbolito de Navidad!

Publicidad

El trineo del siglo XXI

Para los que dicen que la tecnología no tiene corazón, es hora de conocer el trineo del siglo XXI. Los renos fueron reemplazados por robots de 70 kilos de peso cada uno y diseñados por la firma Boston Dynamics para otros fines no necesariamente navideños.

A este bichito se le conoce como Spot y su gran virtud es la adaptabilidad a cualquier terreno; de hecho, entrena con los marines de los Estados Unidos.

Publicidad

Con más de ochocientas mil reproducciones, el trineo jalado por robots se ha ganado su sitio en estas festividades.