Lágrimas de amor: el día en que un padre y su hijo autista conocieron a Coldplay

Luis Vázquez y su esposa, Sandra Alonso, lo supieron desde el primer momento en que se anunció que Coldplay se presentaría en México. Tenían que llevar a su hijo a ese concierto. El niño era autista, lo que conllevaba una responsabilidad muchísimo mayor.

Y ese día llegó. La familia tuvo que desplazarse casi 300 kilómetros desde Poza Rica, donde viven, hasta Ciudad de México.

El concierto comenzó y el niño estalló en llanto de la emoción. Al verlo, su padre tampoco pudo contener las lágrimas. Entonces, ambos se fundieron en un abrazo.

El video, que está a punto de alcanzar los dos millones de reproducciones, estaba acompañado de la siguiente leyenda:

“Algo que mi esposa y yo decidimos ahora sí compartir al mundo entero. ¡Tienen que verlo! ¡Lo dice todo! You guys #Coldplay please need to see this”.

La banda británica no dudó en responder y compartir la escena en su cuenta oficial en Twitter, donde tiene más de 16 millones de seguidores.

This kind of thing makes it all worthwhile https://t.co/dy8Vm9naxh; Hola Luis y tu hijo hermoso! love cgwj&p — Coldplay🌙☀️ (@coldplay) April 22, 2016

Algunos, sin embargo, criticaron a la pareja por llevar al niño autista a un lugar tan ruidoso. Pero Luis y Sandra han sabido responder.

“Es concientizar que no porque tenga autismo no lo vas a querer integrar a la sociedad (…) Tienes también que sacarlos al mundo real. Aparte, el niño no sufrió, él quería ir, si no, no lo hubiéramos llevado”, dijo Sandra Alonso en declaraciones al diario mexicano El Norte.