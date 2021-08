Las confesiones de una mujer que nació con dos vaginas

Reiley Davis es una joven de 21 años, residente de Colorado, Estados Unidos, que nació con una característica extraña en su sistema reproductivo. Padece 'Uterus Didelphys', o en español 'útero doble', esto quiere decir que tiene dos vaginas.

Aunque parezca algo imposible es totalmente real. De acuerdo a estudios, es una condición que puede afectar a 1 de cada 2 mil mujeres; se puede detectar a través de exámenes y no presenta síntomas.

Uno de los aspectos más difíciles de esta condición, según Reiley, es que las relaciones sexuales son como una 'lotería', los orgasmos pueden ser sumamente dolorosos o placenteros.

"La mitad de los orgasmos que tengo son dolorosos. Todo es dolor hasta el punto en que tengo que tomar un analgésico para deshacerme de él y me lleva unos diez minutos desaparecer. Se siente como si me apuñalaran 15 veces en el abdomen hasta el punto en que literalmente tengo que sentarme en un lugar, sujetar mi estómago y esperar que el ibuprofeno se active lo antes posible", comentó la mujer con dos vaginas.

Reiley descubrió esta extraña afección a los 16 años mediante una prueba de frotis, también asegura que los dolores durante la menstruación son insoportables y que suele sufrir de calambres inusuales.

"Iba al hospital con bastante frecuencia. Sentía como si mi abdomen estuviera en llamas. Estaba caliente al tacto, incómodo e inflamado", dijo.

Publicidad

La joven confiesa que fue sometida a un método anticonceptivo a los 13 años, a razón de que sus largos periodos de menstruación llegaron a ser difíciles de controlar. El sangrado ocurría cada dos semanas y no mensualmente como suele ser.

Cabe mencionar que aunque Reiley aprendió a vivir con esta anomalía hay una complejidad en su condición que afectará su futuro, las mujeres que padecen útero doble tiene un 40% de posibilidades de tener hijos.

"A esa corta edad ni siquiera lo entiendes en su totalidad, realmente ni siquiera sé si quiero tener hijos, así que es una sensación extraña. Ahora que tengo 21 años, he vivido con eso durante una buena parte de tiempo, entiendo por lo que estoy pasando y tengo un sistema", agregó.

Debido a que Reiley tiene dos vaginas, el feto puede desarrollarse en uno de los úteros; sin embargo, tendría menos espacio para crecer. También existe la probabilidad de quedar embarazada dos veces.

Actualmente, la joven ha usado sus redes sociales para crear conciencia de esta anomalía en las personas y se ha sentido muy aliviada en saber que existen mujeres que han pasado por la misma situación que ella.

"Mucha gente dice 'oh, no sabía que eso era una cosa' o 'tengo la misma condición' y fue agradable ver que no estaba esencialmente sola con esto", concluyó.