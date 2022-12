¿Las series lo tienen obsesionado? Netflix la saca del estadio con este cover de ‘Me rehúso’

La plataforma de videos sorprendió a sus fanáticos con una nueva publicidad y ni el mismo Danny Ocean, cantante del famoso tema, pudo quedarse callado.

Desde comienzo de 2017 no hay fiesta que no se prenda con el estribillo ‘baby no, me rehúso a darte el último beso así que guárdalo’. Pertenece a la canción ‘Me rehúso’, del artista venezolano, quien presentó el video oficial.

Publicidad

El pegajoso ritmo de la canción sirvió de base para que Netflix, la plataforma de series, creara su propio estilo en un trino que no necesita musicalización para saber cómo se debe cantar.

NETFLIX, NO



NETFLIX, NO



ME REHÚSO A VER SOLO UN EPISODIO



YO HAGO



MARATÓN



MARATÓN — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 24, 2017

A esta genial idea publicitaria no fue ajeno el cantante de 25 años, quien sin ser etiquetado se unió a la conversación y trinó otra parte de la canción:

Publicidad

Para que la próxima vez te lo de... HACIENDOLOOO #NetflixAndChill https://t.co/AhnNOntvhE — danny ocean (@Dannocean) August 24, 2017

El video oficial se acerca a las tres millones de reproducciones con pocas horas de haber sido estrenado en Youtube.

Publicidad

Entre tanto, el equipo de Community Manager de Netflix sigue siendo felicitado por su originalidad, la misma que ha demostrado en otras piezas publicitarias como esta: