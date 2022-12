Latinos del mundo, ¡esto sí es bailar salsa!

Beberly y Kevin, de 6 y 7 años respectivamente, tienen un talento especial: nacieron para la salsa .

Su participación en el Congreso de Salsa en Eliat, Israel, trascendió las fronteras gracias a un video publicado por sarashafi1000 en YouTube y que ha sido compartido por miles de usuarios en las redes sociales.

La velocidad y la precisión con que ejecutaron el baile, la espectacularidad acrobática y su extraordinario carisma hicieron de esta pareja de niños colombianos la campeona del evento que se realizó a finales de abril.

Este video suma ya más de 600 mil visitas, todo un fenómeno entre los cibernautas.

La más dulce carta de ruptura

Terminar una relación sentimental no es fácil, pero una niña lo ha hecho con tanto estilo y altura que ha eclipsado las redes sociales.

La carta la escribió Rachel, al parecer una niña que no sobrepasa los cinco años de edad. En la misiva, le notifica a su hoy ‘exnovio' la decisión de terminar con él.

"Shawn, estoy terminando contigo. No me has hablado desde el día en que me invitaste a salir. Eso fue hace 3 meses. Necesitas organizarte o nunca te casarás y eso sería triste. Deberías casarte, solo que no conmigo", se lee.

La carta fue publicada en Instagram por David Demarest ; sin embargo, el origen de esta dulce nota no es del todo claro, lo que ha generado sospechas sobre su veracidad. Lo que ha sido innegable es su impacto en las redes.

¡Devuelvan a nuestras niñas!

La reciente revelación sobre secuestro y venta de niñas en Nigeria reactivó en las redes sociales varias campañas contra la esclavitud sexual.

Una de ellas, Los hombres de verdad no compran mujeres, ha contado con el apoyo de estrellas de Hollywood como Sean Penn y Ashton Kutcher.

Hasta la joven paquistaní Malala, símbolo de la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres, se ha unido al pedido mundial de regresar a las niñas nigerianas a sus hogares.

En español, se mueve la etiqueta #Devuelvananuestrasniñas. Otras son: #Bringbackourgirls y #Realmendontbuygirls.

#Malala stands in solidarity with Nigerians & people around the world calling for action to #BringBackOurGirls pic.twitter.com/VbnRePSDhd— Malala Fund (@MalalaFund) Mayo 3, 2014

