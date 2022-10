¿Laura lo habrá perdonado? Pagó por unas vallas publicitarias para desmentir una infidelidad

Se dice que se hace de todo por amor, pero hay casos extremos como el de un hombre de Ciudad de México que supuestamente le fue infiel a su pareja y habría pagado por al menos tres vallas publicitarias para enviarle unos mensajes a ella.



En un video viral en TikTok, se pueden ver las vallas publicitarias en las que el hombre explica que no le fue infiel a Laura.

“Ella y yo solo somos amigos. Créeme, por favor” o “Laura, me quedé en ese hotel para no manejar de noche” son algunos de los mensajes que fueron colocados en Ciudad de México.

Al parecer, es tal el error de este hombre que, en uno de los mensajes, él le pide a Laura que lo desbloquee, posiblemente de WhatsApp, para que pueda hablar con ella.



Por el momento, no se sabe si se trata de un caso real o de alguna estrategia publicitaria. Sin embargo, los mensajes se hicieron virales en redes sociales, donde muchos le piden a Laura que no perdone, otros se preguntan cuál habrá sido la magnitud del error de supuesto infiel para pagar por los letreros y algunos creen que es una campaña de una marca.

Vea el video de este hecho aquí:

