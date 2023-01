Le envió una nota al vecino quejándose del ruido sin pensar que terminaría en una invitación a salir

Aunque suene al inicio de una película romántica, en Zaragoza, España, lo que comenzó como un pequeño reclamo por el volumen de la música entre vecinos terminó en una posible salida a tomar cerveza en uno de los apartamentos de los protagonistas de esta curiosa historia.



Hugo, el "vecino ruidoso", compartió por medio de Twitter, bajo el texto "que mona mi vecina", la foto de una carta escrita a mano por alguna residente de su edificio.

"Me gustan mucho las canciones que pones, pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na' más)", dice la misiva.

que mona mi vecina pic.twitter.com/YaGA8h4JXa — hugogutiiii (@hugogutiiii) January 3, 2023

Posteriormente, la carta añade dos recomendaciones musicales. "He visto que te gusta el rap y Kase-o, así que me gustaría recomendarte 2 grupos bastante buenos de rap: Lágrimas de Sangre y Natos y Waor", dice.

Sin pensar en la repercusión del Tweet, la red social hizo de las suyas y logró que la segunda protagonista de esta historia, Raquel, se encontrará por medio de la plataforma con su vecino.

La joven aprovechó y le respondió con un simple "Hola, soy tu vecina 🤟🏼". A lo que Hugo, muy emocionado e impactado por esta divertida situación, le respondió.

"Ay, que me da algo. Oye, perdón, que no me doy cuenta y subo el volumen que flipas y es normal que te moleste, ya no lo subiré así, te lo juro. Espero que mis sesiones de DJ de la casa te hayan gustado", escribió.

Con esta interacción, los usuarios de Twitter comenzaron a conspirar para un bonito desenlace, y fue Raquel quien les dio el gusto. "Mañana bájate y nos echamos unas 🍻", dijo.

Claramente, los internautas comenzaron a reaccionar y dejaron unos cuantos comentarios. "Y así comienza la historia de amor más linda o 6 años de terapia", "A ver, bésense", "No, qué guapa tu vecina y además amable. ¿Dónde viven? Para ir", “Y así conocí a vuestra madre” fueron algunas de las reacciones.

Entre ellas, la que más destacó fue "Vale, pero quiero saber cómo sigue esto", pues, hasta la tarde de este viernes, 6 de enero de 2023, se desconocía si la cita se había llevado a cabo.