¿Le gusta grabar videos mientras conduce? Vea por qué debería evitarlo

Sueños a corta distancia

¿Se imagina estar encerrado en un cuarto por varios meses o años viendo siempre lo mismo, sin muchas posibilidades de moverse?

Pues esa es la vida de miles de niños que hoy padecen enfermedades complejas y no pueden abandonar las instituciones médicas en donde los atienden, pero que ahora gracias a una gran idea y sin salir de allí pueden ver lo que quieran del mundo como los caballos salvajes en Argentina, o una excavación para encontrar fósiles de dinosaurios o el fondo del mar.

Esas son algunas de las aventuras que estos niños del hospital Saint Jude´s Research en Estados Unidos pudieron experimentar.

El proyecto se llama “The Dream Adventures” y es una alianza entre el hospital y la empresa Expedia que permite que los niños puedan prácticamente vivir sus fantasías en tiempo real a través de una instalación virtual y con cámaras de 360 grados.

Son viajes que seguramente tomarían miles de kilómetros de distancia pero que estos niños pueden vivir gracias a la tecnología.

Un video inesperado

El popular bloguero inglés Mister Ben Brown, que estaba en un carro grabando uno de sus acostumbrados videos sobre viajes y deportes para Youtube, fue sorprendido cuando el vehículo en el que viajaba fue chocado por una camioneta.

Afortunadamente ninguno de los ocupantes resultó herido y el accidente no pasó a mayores. Este video ha sido visto más de 1.500.000 veces y, pese al susto, este blogger tiene hoy más seguidores en sus redes sociales.

Una pareja animal muy divertida

Conozca ahora a esta pareja animal Ice y Didga, un perro y un gato que están siendo entrenados desde hace muchos años por Robert Dollwet, en Australia. Sus trucos se están haciendo muy populares en las redes sociales, y es que estos animales sí que saben cómo divertirse, pues no le tienen miedo a nadar. Y aunque los gatos no son muy amigos del agua, Didga entra y sale sin problema apoyado de su amigo perruno.

La grabación ya tiene más de 300 mil vistas y su cuenta Cat Man Too, más de 100 mil seguidores en todas sus redes sociales.

Que la música no pare

Esta bebe de 2 años que fue grabada por su mamá mientras trataba de imitar los movimientos de un conejo de Pascua está robando los corazones de los internautas. La pequeña agita y agita sus brazos con tanta fuerza que no se detiene.

Véala y disfrute: