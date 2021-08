Romántica y decidida: le propuso matrimonio a su novio justo al final de un partido de fútbol

Un partido de fútbol con amigos fue el escenario perfecto para que una romántica y decidida novia le propusiera matrimonio a su pareja y videos del momento se han hecho virales.

De acuerdo con entrevistas entregadas en diarios locales , Rocío Moretti, quien tiene 30 años, y su pareja, Franco Farías, de 28, se habían conocido 14 años antes, pero perdieron el contacto hasta hace casi 2 que se volvieron a ver y el amor floreció.

Ella, que contó que durante años tuvo una relación, por demás tormentosa, producto de la cual tiene una hija de 3 años, decidió protagonizar la curiosa escena porque “amo a mi novio con todo mi corazón y estoy segura de que quiero estar con él”.

En la preparación del evento, que inicialmente había programado para el mes de septiembre, pero adelantó por deseos de Franco de dejar de jugar fútbol, contó con la ayuda de sus amigas, el primo del joven y hasta el árbitro.

Al finalizar el encuentro, el juez del partido le mostró a Franco una ‘tarjeta azul’ que decía “mirá a tu alrededor”, mientras tres jóvenes tenían un cartel que decía "¿Te querés casar conmigo?" y al lado Rocío se preparaba para completar la propuesta.

Él se acercó corriendo, se quitó la camisa, ella se arrodilló y, luego de abrazarse, le mostró algunas notas que decían: “Antes de que me respondas, tenés que saber que si me decís que no te voy a seguir amando…", "No te asustes, tenés mucho tiempo para arrepentirte”, “¿Noviembre me dijiste que te gustaba? Faltan 15 meses para organizar tremenda joda”, “Sea lo que sea que me digas, gracias por enseñarme a amar y hacerme siempre tan feliz”.

El joven, sin titubear y entre lágrimas, aceptó, la ayudó a levantar y se fundieron en un beso, en medio de los aplausos de los testigos.

Esta escena, que parece sacada de una tremenda película romántica, ocurrió durante un torneo de fútbol amateur que organiza la estancia deportiva Damfield, en la ciudad santafesina de Funes, en Argentina.

Rocío y Franco ya tienen planeado irse a vivir juntos, cuando él termine una casa que está construyendo. El matrimonio está previsto para octubre o noviembre del próximo año. "¡Qué viva el amor!", comentan muchos en redes sociales.