Le pusieron orejas y bigotes de gato a gobernador durante vivo en Facebook y echaron a socializadora

El incidente ocurrió durante la transmisión de un evento oficial y el mandatario afectado recibió toda serie de burlas por el filtro que se coló accidentalmente.

El gobernador mexicano de Guerrero, Héctor Astudillo, se dirigía al público cuando, de repente, le aparecieron orejas y bigotes de gato.

Aunque eran muy pocos los usuarios conectados al evento que se emitía en vivo a través de Facebook, uno de los espectadores capturó la imagen que de inmediato se hizo viral.

Iris Gómez, la encargada de redes sociales del ayuntamiento de Acapulco, terminó sin trabajo. En un comunicado oficial, la hicieron responsable de lo ocurrido. Ella rechazó las acusaciones.

“Yo no hice la transmisión en vivo, me vinculan que quería hacerle una grosería al gobernador. No hubo dolo, la relación con el Estado y el Ayuntamiento es buena, de trato amable y no fue para dañar la figura del gobernador”; dijo en entrevista con el medio Radio Fórmula.

Consultado por el incidente, el gobernador Astudillo afirmó que no se sintió ofendido por la cara de gato que por error le pusieron en redes, y pidió que reintegraran a Gómez.

“Si la presidenta municipal está de acuerdo, le sugiero, le pido que reincorpore a esta persona a su trabajo, porque yo no me dedico a quitarle el trabajo a nadie”, dijo Astudillo.