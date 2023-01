Le salió caro el jueguito: pescadora se puso un pulpo en la cara y terminó con parálisis facial

Jamie Bisceglia vio en gracia acercar el molusco a su boca, que luego sería el causante de grandes dolores e incomodidades.

Todo aconteció el pasado 2 de agosto, cuando Bisceglia participaba de un concurso de pesca de salmón en Tacoma Narrows, Washington, el cual consta de actividades como paseo en lancha, variedad de concursos, y por supuesto, pesca.

Jamie decidió poner el animal en su boca. Lo que no sabía era que se trataba de un pulpo rojo del Pacífico, perteneciente a una potente especie de molusco con una extremidad diseñada para el rompimiento de crustáceos como mejillones y cangrejos.

Pero la función de esta extremidad no termina ahí, también cuenta con la capacidad de inyectar un veneno potente que tiene como fin inmovilizar a sus presas. La sustancia generó una hinchazón y luego una parálisis facial a la mujer.

En la publicación, la pescadora agregó un comentario: “Me puedes decir loca, ¡y sí!, esto es un pulpo en mi cara!, lo que no sabía era que tenía un pico donde podía inyectar, y bueno, me pinchó. Ahora mi barbilla se encuentra hinchada y no para de sangrar y supurar. ¡Pero lo cocinaré de cena! “



Solo queda saber si aún después de esta amarga experiencia le quedaron ganas de jugar con las criaturas acuáticas.