León acechó a su cuidador y lo ‘devoró’… con su ternura

El hombre vio cómo se acercaba y, lejos de asustarse, recibió al animal con una caricia. Esta es la curiosa escena de la que todos hablan.

En la organización benéfica de Dean Schneider, ubicada en Sudáfrica, se encuentra este felino, llamado Dexter, que con su reacción causó ternura en las redes.

El video, publicado en la cuenta de Instagram del dueño y cuidador Dean, muestra cómo un león se le acerca sigilosamente por la parte de atrás, mientras él se encuentra sentado junto a un árbol.



“Cree que no puedo verlo”, comenta el cuidador mientras observa, a través de su celular, que el animal se aproxima.

Dean espera hasta que está lo suficientemente cerca y hace una señal con el dedo: inmediatamente el animal junta su cabeza a la de Dean y tiene un gesto cariñoso con el cuidador.

En su publicación, Dean aclara: "No se olviden que Dexter y yo somos una familia y estos son los juegos que hacemos cuando estamos aburridos. Esto en general no se puede hacer con los leones porque tratan de matarte".

En esta reserva, Schneider ayuda a cientos de animales mutilados o heridos en esta región de Sudáfrica.