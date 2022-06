De la calle al quirófano: limpiaba parabrisas para costear sus estudios y logró graduarse de médico

La resiliencia y dedicación de César Caballero lo hizo viral en las redes sociales. Este joven mexicano, oriundo de Matamoros, hace 6 años limpiaba parabrisas en sus tiempos libres para poder costear su carrera universitaria. Hoy en día ya se graduó de médico cirujano.

Fue gracias a un conductor, identificado en redes como Cuate Hernández, que se conoció la historia de César, luego de que este le limpiara su parabrisas.

Hernández había publicado un video en 2016 en el que César contaba su testimonio. “Me partió el corazón ver a este chavo haciendo eso para pagar sus estudios, desgraciadamente uno a veces no valora lo poco o mucho que nos dan nuestros padres”, escribió entonces el hombre en su Facebook.

Años más tarde volvieron a tener contacto, pero César ya no era más un limpiabrisas, se convirtió en un médico cirujano del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas.

“Lo he visto en repetidas ocasiones y me da gusto y creo que a él también y siempre le decía ya mero, ya mero, no se raje, échele ganas y lo logró”, escribió Cuate Hernández en sus redes.

Por su parte, César también compartió recientemente una fotografía en la que aparecía con su bata de médico y un certificado universitario. El fruto de sus esfuerzos.