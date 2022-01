Limpiavidrios causa pánico en las alturas al hacer su trabajo agarrado solo de una cuerda

Estas imágenes podrían no ser aptas para quienes les temen a las alturas o sufren de vértigo, pues muestran a un limpiavidrios haciendo su trabajo agarrado de las manos solo de una cuerda.

El video, que eriza la piel, fue captado por Jerrx Galicia en la Bolsa Mexicana de Valores.

Una "escupidita" a las manos y a CONFIARLE la VIDA a una CUERDA! 😱😵



*Son #mexicanos #Chambeadores en ventanales de la Bolsa Mexicana de Valores en #CDMX (Paseo de la Reforma)



*Yo NEL que me SUBÍA! 😅 pic.twitter.com/NOuwNWTqJ2 — Jerrx Galicia (@JerrxG13) January 4, 2022

“¡Una "escupidita" a las manos y a CONFIARLE la VIDA a una CUERDA! Son #mexicanos #Chambeadores en ventanales de la Bolsa Mexicana de Valores en #CDMX (Paseo de la Reforma)”, decía el texto que acompañaba las imágenes del limpiavidrios.

Las críticas no se hicieron esperar, pero fueron más para quienes lo emplearon, por, dicen, no brindarle las condiciones mínimas de trabajo para realizar su labor.

“Lo peor de todo es que seguramente no recibe un pago extra para compensar el riesgo que este trabajo representa” o “¿Qué no se da cuenta la BMV del problema en que se metería si este pobre hombre cae y se mata?”, comentan algunos.

Pero otros, por el video, afirman que el limpiavidrios sí tiene los elementos, el problema es que no los usa.

“Lo peor de todo es que tiene todo el equipo de seguridad y no lo usa, no hay que pagarle más por el trabajo, hay que capacitarlo, es todo”, “pero sí trae arnés, están los anclajes y las cuerdas de vida, ¿o qué más le falta?”, “trae arnés y línea de vida, el problema aquí parece ser que al señor no le gusta utilizarlo”, comentan.