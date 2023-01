Tremenda confusión: llegó a visitar a su hijo y en el aeropuerto terminó abrazando a un desconocido

A través de los años, los aeropuertos han sido escenario de cientos de historias: unas muy felices, otras un tanto tristes y algunas muy cómicas. En este caso, una madre que se encontraba muy emocionada por el reencuentro con su familia abrazó a un desconocido pensando que se trataba de su hijo. El joven tenía los brazos abiertos, pues también estaba esperando a sus padres.

El curioso momento quedó grabado y fue compartido en TikTok por el joven que, sin dudarlo, también le devolvió la muestra de cariño a la mujer. "Yo le di su abrazo también", escribió.

Publicidad

En el video, que ya supera las tres millones de reproducciones, se puede ver cómo Domingo Mendoza - en medio de varias sonrisas - en una de las puertas de salida del aeropuerto levanta los brazos y camina hacia sus padres, los cuales se encuentran detrás de la madre confundida, para abrazarlos. La mujer, muy alegre, también se acerca con los brazos abiertos.

Aunque se ve que Mendoza intenta alcanzar a su mamá, la otra mujer se gira y termina abrazándolo él y a sus familiares, que no rechazan la muestra de afecto.

Por más que la situación no era clara, el abrazo fue muy fuerte hasta que el joven decidió decirle a la mujer quién era en realidad el hombre que la estaba esperando. Ella, rápidamente y con un poco de pena, se dirigió hacia su verdadero hijo con sus brazos arriba nuevamente.

Los comentarios de esta curiosa historia demostraron que el video, que tenía como objetivo conmover, terminó siendo blanco de risas: "Jajajaja tan lindo que abrazo a la otra señora también ♥️", "Que lindos chicos 🥰, no le hicieron desaire a la señora", "a la doñita que venía allí como que también tenía muchos años sin ver a su hijo, porque te confundió 😂", "primera vez que río con un reencuentro de estos 😅", "me reí, pero me dio ternura 🥰", "la mamá real toda indignada jajaja", "eso sí que es ser despistada".