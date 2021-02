Se hizo un tatuaje antes de la pandemia y lleva meses ocultándolo para evitar malentendidos

Una joven usuaria de TikTok bromeó con sus seguidores para contarles por qué hacerse un tatuaje justo antes del inicio de la pandemia del coronavirus COVID-19 fue una mala decisión que, además, ha tenido que ocultar para evitar malentendidos.

“No podría haber elegido un peor momento”, escribió al compartir en sus redes sociales el video en el que inicia preguntándoles “¿Cuál es su tatuaje más tonto?”. Luego, sencillamente les explica por qué ella ganaría cualquier apuesta al respecto.

El 4 de marzo de 2020 “me hice este tatuaje, lo he querido durante un par de años, básicamente significa ser sincero contigo mismo y real. No pretender ser algo que no eres”, contó antes de mostrarlo en cámara con gestos de burla.

‘Valiente y radicalmente me rehúso a usar un tapabocas’, dice el tatuaje. Esto no sería un problema si entre las medidas para contener el contagio del coronavirus no estuviera justamente el uso de mascarillas.

Leah explicó que, para evitar que el cambio de contexto le pueda significar algunos problemas, durante todo el año ha usado ropa de manga larga para que nadie lo vea.

“No soy anti-mascarilla, lo prometo🤦🏻‍♀‍”, agregó en su publicación.

En el video que se ha hecho viral hay quienes la cuestionan por “avergonzarse” de la marca que se realizó en la piel, pero ella ha respondido que ahora lo ve como una oportunidad de contar una buena historia.