Lluvia de peces en una ciudad de Texas: ¿cuál es la razón?

En la ciudad de Texarkana, en el estado de Texas, Estados Unidos , se registró el pasado miércoles 29 de diciembre una inusual lluvia de peces durante algunos minutos. Según explicó uno de los testigos, el fenómeno tuvo lugar sobre las 4:30 p.m., hora local.

"El 2021 está sacando todos los trucos... incluida la lluvia de peces (…). Y no, esto no es una broma", escribieron las autoridades locales en Facebook pidiendo a los habitantes compartir fotografías del evento.

"Hubo un fuerte trueno y cuando abrimos la puerta miré hacia afuera y estaba lloviendo intensamente y un pez cayó al suelo y luego comenté (a mi colega): '¡Están lloviendo peces!'. Me dijo: 'No, no lo están' y yo respondí: '¡No, de verdad lo están!'. Y los peces caían aquí y en todas partes", relató otro de los testigos.

Aunque la lluvia de peces parezca algo difícil de creer, tiene una explicación. De acuerdo con información de expertos, se trata de un fenómeno meteorológico.

“La denominada lluvia de animales ocurre cuando pequeñas criaturas acuáticas, como ranas, cangrejos y peces pequeños son arrastrados por trombas o corrientes de aire que ocurren en la superficie de la Tierra. Luego caen al mismo tiempo que la lluvia”, explicaron las autoridades.