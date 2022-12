¿Lo adoptaría? Chilaquil busca un hogar que lo acepte con todo y su particular sonrisa

Es chileno y allí le conocen como ‘Murci’, por su parecido a un murciélago. Aunque su aspecto no es el mejor, es toda una estrella en las redes.

A simple vista este animalito no es el más guapo y se nota que tampoco triunfaría en un concurso de belleza canina. Sin embargo para Pamela Ruse, de la agrupación Patitas Victoria, es “tan lindo”.

Hasta hace unas semanas el perro era conocido únicamente por los habitantes de Victoria, una población chilena, pero gracias a las redes sociales ha ganado seguidores.

La imagen de este quiltro chileno empezó a revolucionar gracias a un comentario en una página de Facebook. Junto a la foto de ‘Murci’, el usuario escribió: “Y este es mi perro el ‘chilaquil’, resultado de cruza de dos perros ‘corrientes’ y nada más están permitidos en algunas marginales colonias como la mía!!!”.

Este cómico comentario fue en respuesta a la imagen del cruce de un pastor alemán y un lobo. Por supuesto las diferencias saltan a la vista.

Una semana después, el comentario se acerca a las 15.000 reacciones. Los memes no podían faltar, pero han sido más los comentarios positivos para Chilakil y las intenciones de adopción, pues no tiene hogar.



Mientras algunos se burlan y otros lo apoyan, Murci, también conocido como 'Vampi', sigue a la espera de una familia que le dé todo el cariño pese a no tener una sonrisa perfecta.

Pamela Reuse se comprometió a informar el futuro de Chilaquil a través de su propia página.