Lo coronaron como el perro más feo del mundo, pero su dueña cree que es una belleza

El nuevo rey no tiene dientes, su pelo es incontrolable y lo rescataron una hora antes de que fuera sacrificado.

El concurso del perro más feo del mundo congregó a 19 ejemplares de todo Estados Unidos en Petaluma, California.

Las mascotas desfilaron por la alfombra roja, mostrando a los jueces su fisonomía única.

La mayoría de los perros tenía en común el haber sufrido algún tipo de trauma o haber sido rescatado de un refugio.

Después de una larga deliberación, el jurado dio su veredicto: el perro más feo del mundo en el 2019 es Scamp the tramp, que traduce algo así como Pícaro, el vagabundo.

Scamp the tramp, se salvó de morir una hora antes de que le aplicaran la eutanasia.

El concurso, que ya es una tradición en Petaluma, busca animar a las personas a adoptar estos perros con sus imperfecciones.