“Lo hice por comodidad”: joven va al colegio en falda porque no puede con el calor

En Córdoba, Argentina, un joven estudiante sorprendió a toda su escuela cuando llegó a clases utilizando una falda.

Después de varios intentos, la institución educativa IPEM N°359 Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz le negó al estudiante el poder utilizar short, puesto que esta prenda de vestir no estaba dentro del reglamento estudiantil.

Entonces, cansado de caminar bajo el ardiente sol y las altas temperaturas durante su recorrido diario para ir a la escuela, el joven optó por utilizar falda, prenda que sí les está permitidas a sus compañeras y es aceptada en el código de vestimenta de la institución.

Las imágenes de este hecho se volvieron virales rápidamente, y el medio argentino TN se comunicó con el estudiante para conocer los detalles de lo sucedido.

“No me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la falda encima del pantalón corto para poder pasar”, expresó el joven.

Ante esto, la institución se pronunció. Primero el colegio llamó la atención al estudiante de una forma cordial.

Indagaron si lo sucedido se habría presentado por una cuestión de identidad de género, a lo que el joven respondió que no.

La directora de la escuela IPEM comentó que se comunicó con los padres del menor y, aunque esa prenda de vestir está avalada por la institución, junto con el plantel de maestros "trataran de darle una solución a la problemática del estudiante".