Lo invitaron por error a una despedida de soltero y viajó 4.000 km con tal de no perdérsela

Un error tipográfico al momento de enviar por correo las invitaciones provocó que Will Novak atravesara el país de punta a punta para asistir al evento.

Cuando leyó el mensaje por primera vez, Will Novak, de Arizona, Estados Unidos, pensó que era un chiste. “Parecía tan urgente, como esos correos que recibes de ‘un príncipe’ que te pide que le mandes dinero”, contó a The New York Times.

El asunto era “despedida de soltero de Angelo” y llegó a comienzos de este mes. Estaba destinado a un pequeño grupo de amigos.

Ofrecía detalles de un próximo viaje de esquí a Vermont para “enviar a Angelo” hacia la vida de casado.

El verdadero destinatario del mensaje era Bill Novak, un amigo del novio que vive en Nueva York, pero ante la similitud entre los nombres, y como consecuencia de un error de tipeo, el correo le llegó Will.

“La fiesta iba a ser en Vermont y no conocía a nadie, declaró Will, además me invitaban a esquiar y no tenía idea de cómo hacerlo y, definitivamente, ¡no conocía al tal Ángelo!".

Sin embargo, y aunque no estaba del todo seguro, pensó que sería gracioso aceptar la invitación "para hacerlos reír". De ese modo, confirmó su presencia.

Para su sorpresa, la respuesta no demoró en llegar desde el otro lado del país: “Si hablas en serio, nosotros también. ¡Te esperamos!”.

Por consejo de un amigo, Will decidió crear una página de financiación colectiva en GoFundMe, En la cual en menos de dos horas superó su objetivo de 750 dólares. Al final recaudó más de 4.000 dólares.

Tras su llegada y su participación en la celebración, Will Novak compartió imágenes del viaje y se mostró completamente satisfecho con la alocada decisión: “Fue un éxito absoluto. Nadie murió ni fuimos arrestados”.



Bill, Angelo, Will. I rolled in At about 2:30am. It’s 330 now. Up at 630 for skiing!#AngelosBachelorParty #notdeadyet pic.twitter.com/nrS9crGlFs — Will Novak (@WillNovak13) January 19, 2019

Una vez allí, se enteró que el agasajado y su esposa estaban esperando un bebé por lo que Will decidió entregarles a ellos el dinero que le sobró de lo recaudado en la plataforma de financiación.