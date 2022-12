Lo pintaron de púrpura para convertirlo en carnada de perros de pelea

Smurf (pitufo) está vivo de milagro. Lo pintaron de púrpura y usaron como carnada para entrenar a perros de pelea. Eso es lo que cree la Fundación Nueve Vidas que le dio refugio y hoy cura sus heridas incontables.

Una persona lo encontró en las peores condiciones dentro de una caja de cartón en San José, California (EE. UU.). Tenía unas siete semanas de nacido y pesaba algo más de un kilo.

Poor Smurf. #purplekittensmurf Una foto publicada por @yuestudio el1 de Ene de 2016 a la(s) 12:17 PST

Era, al parecer, un juguete de guerra, un cebo para distraer a los perros adiestrados para matarse en peleas clandestinas.

SMURF update! Today SMURF was playing with his 2 new friends, feeling so much better! Thank you to everyone who has called & visited ! This little guy will undergo surgery next week to repair the large wound on his right leg/ knee but all the other wounds are healing nicely! His little friend CHERRY shown on his left, takes good care of him! They will be going into foster care next week together!Posted by Nine Lives Foundation on Miércoles, 30 de diciembre de 2015 https://www.facebook.com/NineLivesFoundation/videos/719706751462628/

La recuperación de Smurf es lenta. Solo hasta que sanen completamente sus heridas, se someta a una cirugía y recupere el pelo natural no será dado en adopción.

Un coro que lo dejará sin aliento

Muchas cosas en la vida lo pueden dejar sin aliento, pero hay un coro que se tomó la expresión literalmente. Sus integrantes son personas con enfermedades respiratorias que soñaban con cantar, pese a que cada respiro era para ellos una verdadera batalla.

Claire se convirtió en su cantante principal. La joven estuvo en coma casi un mes; cuando despertó, sus pulmones ya no funcionaban como antes y desde entonces una bala de oxígeno se convirtió en su compañera inseparable. Lawrence, otro corista, perdió un tercio de su capacidad pulmonar después de trabajar como voluntario tras la caída de las Torres Gemelas.

Con la ayuda del profesional Gareth Malone, lograron hacer un espectáculo inédito en el teatro Apollo de Nueva York. Interpretaron Every Breath You Take, de Police, y el resultado es un video que hoy suma más de nueve millones de reproducciones. ¡Vale la pena escucharlo de comienzo a fin!