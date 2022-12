Lo que sucede en este pasillo de colegio durante la madrugada tiene aterrados a millones en el mundo

El extraño suceso se dio durante la madrugada en una antigua escuela irlandesa. Toda suerte de explicaciones, científicas y paranormales, se han desatado.

El video, según la propia escuela, pertenece a una cámara de seguridad y fue publicado en sus cuentas de Facebook y YouTube.



Las imágenes muestran un pasillo común y corriente, donde repentinamente un casillero se empieza a sacudir con violencia. Pasados unos segundos todo retorna a la calma, hasta que violentamente una de las puertas con candado se abre violentamente y salen volando un par de cuadernos.

Para quienes creen en presencias paranormales, todo lo explica un fantasma atascado en el viejo plantel.

“Era una escuela muy extraña”, escribió en Facebook Carol Thorton, exalumna del colegio Deerpark.

“Estas acciones son demoniacas, inviten a un sacerdote ortodoxo para que santifique la escuela y todo se detenga”, opinó por su parte Dod Des.

Otros, por el contrario, no creen en fantasmas ni cosa parecida y aseguran que se trata de una campaña de expectativa de un evento anual de Halloween de la escuela llamado Fear Park.

Ante las dudas, la escuela aclaró: “nuestros estudiantes no tuvieron nada que ver con eso. No era un proyecto de clase”.

El colegio posteó, adicionalmente, una fotografía de día en la que se aprecia el ahora aterrador corredor. “Cerrado por el fin de semana, esperanzados que sea liberado de actividad paranormal”, dice la entrada.



