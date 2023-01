Lo retaron a que no se comiera los dulces y su lucha para cumplir enternece las redes sociales

Bruno es el protagonista del video viral, toda una oda a la fuerza de voluntad.

“Lo tuve que llenar de besos”, fue la conclusión de Agatha, la joven que grabó a su primo de 3 años cumpliendo con el reto de no comer ni una sola gomita que ella misma le había puesto en frente.

"No podés comer ahora. Yo voy al baño y cuando vuelva, comés. Ahora no. Solo cuando vuelva”, le advierte Agatha en el video. Bruno y la bolsa quedan a solas y allí empieza el calvario para el pequeño.

Durante casi un minuto el niño lucha para no comer los dulces y en su cara se nota que le cuesta. Inclusive hace una pequeña trampa: se lleva una goma a la boca, pero rápidamente la saca y le vuelve a dejar donde estaba.



