¿Los adoptaría? Animales abandonados protagonizan retratos surrealistas

Animales abandonados tienen, por desgracia, muy pocas posibilidades de aparecer en fotografías para encontrarles un hogar y dejar así los refugios a los que llegan.

Así describe la fotógrafa Sarolta Bán su proyecto Help dogs with images (Ayudar a perros con imágenes).

"Realmente me gustaría ayudar a los animales protegidos y, por supuesto, una buena imagen pueden valer más que mil palabras", dice la artista reconocida por sus trabajos surrealistas.

¿Cómo funciona este proyecto? A través de su perfil en Facebook , Sarolta invita a sus fans a enviarle fotografías de perros, gatos o de otros animales que necesiten un hogar, y ella crea fotomontajes de los mismos.

Su trabajo artístico hace de estos retratos unas piezas únicas y lo suficientemente vistosas como para llegarle a una persona en particular que decida adoptar con tan solo verlos.

"Esto puede dar mayor visibilidad y tal vez ayude a generar mayor impacto", expresa Bán en Facebook.

Según la fotógrafa, quien adopte a uno de estos animales obtiene una impresión gratuita del retrato de su nueva mascota.

El proyecto tiene fecha de expiración: 30 días. Así es que, si está interesado en participar, ingrese aquí .

Si Gran Bretaña fuera Siria

La guerra como solución a nuestras diferencias tiene en los niños a sus principales víctimas. Así se evidencia en Si Gran Bretaña fuera Siria, una campaña de la organización internacional Save the Children.

Su protagonista es una niña inglesa que celebra su cumpleaños y disfruta de los placeres simples de la vida, pero todo se trunca cuando llega la guerra.

La metamorfosis de la pequeña, que sufre los estragos de un conflicto que no entiende, impacta en las redes sociales.

@landinkyle Maybe they saw this: http://t.co/ckquzYMl31— Save the Children (@SavetheChildren) marzo 10, 2014

"Que no esté ocurriendo aquí no significa que no esté ocurriendo", es el mensaje que nos recuerda Save the Children en este video subido a YouTube .

Y es que la guerra en Siria ha dejado más de 140 mil muertos y millones de refugiados.

Busca a su mamá biológica a través de Facebook

La joven estadounidense Katheryn Deprill, de 27 años, decidió usar las redes sociales para tratar de encontrar a su madre biológica que, según ella, la dejó abandonada cuando era bebé en el baño de un restaurante de comidas rápidas en Allantown, Pensilvania.

Deprill cuenta, en su perfil de Facebook , que conoció esta triste verdad cuando tenía 12 años. Sus padres adoptivos le dijeron que su madre la dejó en un Burger King y nunca más se volvió a saber de ella.

Su historia ha captado el interés de los usuarios de Facebook, tanto que ya ha logrado superar los 30 mil 'me gusta' en esta red.