Los mejores comerciales del Super Bowl: pagan hasta 5 millones de dólares por 30 segundos de pauta

Disfrute de las grandes ligas de los anuncios publicitarios en el mundo. Desde Harrison Ford hasta Maluma.

Pautar en el Super Bowl, el evento de mayor audiencia en la televisión de los Estados Unidos, es el sueño de cualquier marca, pero solo quien tiene una gran billetera puede alcanzarlo.

Entre 5.1 y 5.3 millones de dólares cobrará la cadena CBS por un comercial de 30 segundos.

El Super Bowl o partido de final del campeonato de la National Football League (NFL) tendrá en la cancha a la dinastía de los New England Patriots y los menos experimentados Los Angeles Rams.

Vea aquí los mejores comerciales del Super Bowl 2019:

Robots:



Wind Never Felt Better (El viento nunca se sintió mejor):



Not Everything Makes the Cut (No todo pasa el corte):