Los peores tatuajes de Argentina campeón del mundo

Con el paso de los días se siguen conociendo nuevos homenajes a la selección Argentina , que se alzó con la Copa Mundial que se disputó en Qatar. Muchos aficionados optaron por realizarse tatuajes con las postales que dejó esa gran celebración, no obstante, no todos quedaron bien.

Aquí le presentamos los peores tatuajes que los fanáticos se realizaron luego de que la selección Argentina ganara el título.

Definitivamente, el preferido por los fanáticos es Lionel Messi, o alguien que se le parece mucho.

“Viendo todo esto, creo que no hay tatuadores buenos en argentina”, “está pasado de kilos Messi”, “hace mucho no me reía tanto”, fueron los comentarios que algunos usuarios dejaron en las redes sociales.

Y usted, ¿sería capaz de hacerse un tatuaje de su jugador favorito?