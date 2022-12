¿Los reyes del ritmo? Estos papás armaron inusual coreografía para Navidad

Se autodenominan Los Saltarines de la Navidad y su espectáculo ha eclipsado las redes sociales. Son cinco padres de familia que, entre sus profesiones, está la de Contaduría Pública. ¿Quién lo iba a imaginar?

Portando los tradicionales sacos navideños que sus hijos y nietos esquivan, estos papás se lanzaron al ruedo, o mejor, a la pista de baile para entregarnos una coreografía difícil de olvidar.

Su adaptación explosiva del clásico Dance of the Sugar Plum Fairy los elevó a celebridades en el Reino Unido, donde los cibernautas no se cansan de ver estos “saltarines”.