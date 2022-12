Los Simpson parodian así los primeros 100 días de Donald Trump como presidente

Se burlan del mandatario, de su familia y de todo su entorno con el humor ácido que los caracteriza. Hasta el secretario de prensa sale muy mal librado.

El video de minuto y medio no deja títere con cabeza. Un atormentado Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca, dimite de la peor forma, mientras que la consejera Kellyanne Conway huye del desastre.

En la alcoba, se ve a Trump repasar sus logros, mientras su peluquín cobra vida.

“Cien días en el Salón Oval y tantas cosas cumplidas. He mejorado mi juego de golf, he ganado 700 seguidores en Twitter y he posibilitado la cacería de osos que hibernan”. Mis hijos me van a adorar”, se ufana el presidente.



La parodia es una pesadilla de comienzo a fin. Los Simpson bromean hasta con Ivanka Trump, la hija del mandatario estadounidense, que aparece modelando como nueva jueza del Tribunal Supremo.

Marge Simpson se lamenta viendo en la televisión el desfile de Ivanka y casi enloquece al darse cuenta que sus pastillas de Prozac se han acabado, y eso que debían durar los cuatro años del mandato de Trump.

“¡Auxilio, quieren deportarme!”, es el grito final con la voz del abuelo de la familia más popular de los Estados Unidos.

En menos de 24 horas, el video había logrado más de dos millones de reproducciones en internet, de la mano de Animation on FOX.

Vea también en Lo Más Trinado:

-Tierra de gigantes: conozca a Danny, un malamute de Alaska



Advertisement