Madre de 11 niños sorprendió a las redes sociales tras revelar que quiere tener 6 más

Verónica Merritt, una mujer de 36 años que vive en Nueva York , sorprendió a todos en las redes sociales tras contar que es madre de 11 niños y que espera concebir 6 más. Afirmó que no utiliza anticonceptivos y que varios de los niños llegaron de manera “inesperada”.

La protagonista de esta historia, artista de profesión, utiliza su cuenta de TikTok y de Instagram para revelar detalles de su numerosa familia. Asegura que varios usuarios la cuestionan por su afán de traer niños al mundo.

“Recibo comentarios muy negativos. Me preguntan si tengo televisor en casa o si todos son del mismo papá. Me gustaría darles a esas personas un espejo para que se vean ellos mismos”, expuso Verónica a The Sun .

Narró que quedó embarazada por primera vez a los 14 años, cuando estaba en el colegio. Dijo que trató de entrar a la universidad, pero una enfermedad renal no se lo permitió.

“Me gradué de secundaria con honores, intenté entrar a la universidad, pero me enfermé en dos ocasiones. Tengo una enfermedad renal y perdí mi riñón hace poco. Algunos de los niños fueron planeados. No puedo tomar anticonceptivos hormonales porque mi enfermedad me hace propensa a los coágulos de sangre”, contó la madre de 11 niños.

Indicó que vive con 10 de sus 11 hijos en una vivienda que compró y que fue remodelando a medida que la familia iba creciendo. Recientemente adquirió un autobús para poderse transportar de manera más cómoda.

“No he descartado más niños, me gustaría tener seis más. He estado embarazada por ocho años y medio. No tenemos muchos gastos, somos dueños de nuestra casa de 9 habitaciones, no hay hipoteca y tengo un bus”, agregó la madre de 11 niños.

Asimismo, sostuvo que recibe asistencia alimentaria para ella y sus hijos mientras empieza a comercializar el arte que vende.

Se describe como una madre poco estricta: “Es una casa ruidosa. Tengo reglas importantes como no fumar, no consumir drogas, no tener citas hasta los 18 años y volver a casa antes de que oscurezca. Nos divertimos mucho, mis hijos y yo hemos estado trabajando para hacer nuestros propios cortos de terror”.

Aunque la madre de 11 niños es feliz con su numerosa familia, muchos usuarios de las redes sociales la cuestionan duramente.

"Sal de TikTok y cuida de tu cantidad absolutamente innecesaria de niños", escribió un internauta.

“A nadie le importa que tengas 11 hijos, bicho raro. Recibes odio porque literalmente no eres apta para criar 11 hijos”, comentó otro.

Pese a sus críticos, Verónica comenta que quiere seguir teniendo bebés y disfrutando de su numerosa familia.