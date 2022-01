Madre de James Rodríguez dedicó mensaje de apoyo a su hijo: “Siempre contigo”

La selección Colombia atraviesa un duro momento tras perder contra Perú este viernes. Tras los resultados de este último partido, la madre de James Rodríguez decidió compartir un emotivo mensaje para animar a su hijo y a todo el equipo.

“Hubieras querido que las cosas fueran diferentes, pero desafortunadamente no puedes elegir ni las situaciones ni los malos momentos. La única elección es levantar la cabeza e ir hacia adelante y NO RENDIRTE JAMÁS. Siempre contigo. Vamos muchachos”, escribió la mamá del deportista.

Tomada de Instagram @marjajua14

Publicidad

Por su parte, James Rodríguez también realizó una publicación en su cuenta de Instagram. Aseguró que luchará hasta el final junto a sus compañeros de la selección.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma”, escribió.

Publicidad

Varios de sus seguidores respondieron a la publicación.

“🔥🔥🔥🔥🔥GRANDE manito vamos que vamos!!!”, escribió uno

Publicidad

“¡¡¡Grande!!! 🔥🔥🔥 Dios te bendiga papá 🙌”, expresó otro.

“Vamos🎩🎩 El martes🔥Es el día”, comentó otro seguidor de James Rodríguez.

Publicidad

Es bueno recordar que el próximo martes, primero de febrero, la selección deberá enfrentar a Argentina desde Córdoba.

Puede leer: