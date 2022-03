Madre decidió cambiarle el nombre a su hijo porque le recuerda a su ex

En un sitio web dedicado específicamente a labores y desafíos maternos, una mujer comentó que quiere cambiarle el nombre a su hijo de cuatro años porque no soporta que cada vez que lo llama deba recordar a su ex.

Según escribió, el menor también odia su nombre y le ha pedido en varias oportunidades que se lo cambie porque Jake, como fue llamado, le parece “muy simple”.

La mujer acudió al portal social Mumsnet para preguntarle a la comunidad que allí participa sí debería hacer el cambio, principalmente para terminar de sacar de su vida al padre del niño .

“No le he dicho a mi hijo mis sentimientos hacia su nombre, siempre le aseguro que es encantador”, le contó la madre de familia a The Sun , y agregó que el nombre elegido no fue su primera opción y que el niño fue nombrado por su papá en honor a uno de sus primos.

La idea de cambiar el nombre de Jake bajo el argumento de olvidar a su ex le parece absurda a algunos internautas, quienes consideran que el niño no debería quedar en medio de una relación que simplemente no funcionó.