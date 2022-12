Madre defiende así a su hijo tras ser discriminado por tener síndrome de Down

Jennifer Kiss-Engele es canadiense y madre de tres hijos, uno de ellos es Sawyer, un niño con síndrome de Down que asiste al colegio como los demás. La semana pasada uno de sus compañeros cumplió años e invitó a 22 amigos de su misma clase, excepto a Sawyer.

Al enterarse que todos recibieron invitación, menos su hijo, Jennifer decidió escribir y publicar en su cuenta personal de Facebook una carta abierta dirigida a “los padres que pensaron que estaba bien invitar a la fiesta de cumpleaños a toda la clase excepto a mi hijo”.

La madre, en su conmovedora carta, explica que la única razón que tenían para no invitar a su hijo es porque tiene síndrome de Down. Escribe que no lo tomaron en cuenta porque tal vez estaban desinformados, asustados o que simplemente no tenían conocimiento de lo que pasaba.

Añade que “las personas con síndrome de Down quieren las mismas cosas que tú y yo queremos. Ellos quieren tener amigos, sentir amor, quieren contribuir, quieren tener una vida significativa, y quieren ir a fiestas de cumpleaños. A veces puede ser difícil entender a mi hijo. Pero la risa y el amor que comparte no necesitan interpretación.”

Su carta, además de ser dirigida a los padres que discriminaron a Sawyer, fue escrita para que otros que hayan pasado por situaciones similares, se sintieran identificados. La publicación ha sido compartida más de 6 mil veces y el pequeño ha recibido múltiples invitaciones de cumpleaños de todas partes de Canadá.