Madre separada dice que ofrece residencia en Estados Unidos a hombre que quiera casarse con ella

Una madre separada que asegura vivir y trabajar en Estados Unidos se ha hecho viral en redes sociales luego de compartir un video en donde ofrece alojamiento en su casa del país norteamericano al hombre que esté dispuesto a casarse con ella.

La curiosa propuesta ha llamado la atención de muchos hombres que le han dejado mensajes a la usuaria en su cuenta de TikTok. Actualmente no es extraño buscar pareja por medio de las redes sociales y esta mujer ha demostrado que se puede hacer de manera creativa y poco convencional.



La madre de 41 años afirma que no fuma, no bebe, habla español y está recién divorciada. La usuaria aparece en TikTok como Anlinaberk.

"Me separé de mi esposo y ahora estoy sola, en busca de nuevos amigos y conexiones", dijo en uno de sus videos.

En sus publicaciones hace notar su parte trabajadora. Aparece vestida con jeans, chaleco naranja o amarillo y casco de protección. "No importa si eres rico o pobre, solo busco un amigo", expresó la mujer.



Para que los hombres interesados comprendan que la propuesta va en serio, Anlinaberk ha compartido su vida por redes sociales en compañía de sus perros. El único requisito que ha puesto, según un video que publicó, es que el hombre que pretenda casarse con ella no debe ser menor de 40 años.



La mujer identificada como Anlina Berk, de 41 años de edad, asegura que vive en el estado de Virginia (EE. UU.)

Varios hombres que siguen a esta madre han aprovechado la oportunidad para enviarle mensajes expresando su interés en conquistarla. "¡Guau! Saludos desde Austin, Texas, soltero y dispuesto", "Sí, pero vivo en Perú", "Hola, yo tampoco tengo esposa, saludos. Buenas noches", "Hola, saludos desde la Ciudad de México. ¡Guau! Qué bonita", son unas de las reacciones que ha tenido el video de Anlinaberk.