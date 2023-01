“Maduro no es un dictador”: el agarrón en vivo entre dos periodistas españolas

Esther Yáñez, de Telecinco, defendió su visión sobre Venezuela frente a la evidente incomodidad de la presentadora Cristina Seguí, de Mediaset.

La prensa del mundo estuvo a la expectativa por el desarrollo de la Operación Libertad, la sublevación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, y la española no podía ser la excepción.

Así transcurrió el levantamiento contra Maduro que Juan Guaidó denominó Operación Libertad

Sin embargo, la periodista de Telecinco hizo un análisis que a la presentadora de Mediaset no gustó.

“Me gustaría preguntarte cómo están concebidas las fuerzas de Maduro, dotadas por militares castristas (…) y sobre todo si existen esas dudas a la hora de llamar o no dictador a Maduro (…)”, le dice Seguí a la periodista en el directo.

“¿Me estás preguntando mi opinión sobre si Nicolás Maduro es un dictador?”, le responde Yáñez.

“Es que me has dicho que hay blancos y negros”, la interrumpe Cristina.

“Hay blancos y negros en el sentido de que es una sociedad muy polarizada, pero hay que decir que hay mucha gente que está afavor de que salga Nicolás Maduro y otra que todavía permanece fiel a Maduro”, continúa diciendo la reportera mientras atrás se ve a jóvenes en las protestas de Caracas.

“Si me estás preguntando si yo creo que Nicolás Maduro es un dictador o no lo es, mi opinión personal es que no es un dictador”, agrega.

La cara de incomodidad de Seguí se torna evidente.

Paso seguido Yáñez le explica por qué cree que las elecciones en Venezuela “fueron libres”.

Así fue el encontronazo entre las periodistas:

