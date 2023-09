Mago disfrazado de El Chavo del 8 en Ibagué se hace viral por "truco misterioso"

En redes sociales se viralizó un mago disfrazado de El Chavo del 8 que se sitúa en Ibagué, exactamente en la calle 25 con la avenida Ferrocarril. Este personaje realizó un "truco misterioso" en la calle con el que puso a pensar a más de un internauta.



En un video que hasta la tarde de este viernes, 22 de septiembre, acumulaba más de 22 millones de reproducciones en TikTok se observa al mago disfrazado de El Chavo del 8 realizando su actuación frente a un conductor en un semáforo. El truco fue llamado por dicho usuario como "el agua infinita".

¿En qué consiste el truco del mago disfrazado de El Chavo del 8?

La actuación comienza con el sujeto sosteniendo una pequeña jarra con agua, la cual vierte en el suelo. Momentos después, hace gestos como si se estuviera limpiando el sudor y simula que el líquido fluye desde su frente o axilas hasta la jarra.

Posteriormente, vuelve a voltear la jarra pese a que mostró que no tenía más agua. Sin embargo, lo asombroso de la actuación es que el recipiente sigue arrojando más líquido. "¿Alguien me explica? ¿De Dónde saca tanta agua?", se pregunta el usuario que compartió el video.



Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "Al señor le sale genial y con el traje del chavo 👏👏👏👏", "¿Son las famosas aguas de tamarindo que saben a limón, pero son de naranja? Jejeje", "Por favor, no lo expliquen, no me maten la ilusión, jajajaja", "Se merece la propina. ¡Trucazo!", fueron algunas opiniones.