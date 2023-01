Mago estuvo a punto de morir ahogado durante truco que salió mal en un concurso de televisión

La versión de Got Talent en España se tornó dramática durante las semifinales. Pedro Volta perdió el conocimiento y convulsionó.

Volta quería hacer el truco de escapismo que consta en entrar a una urna llena de agua atado por una camisa de fuerza. Sin embargo, no lo logró y vio la muerte de cerca.

Después de un minuto y medio sumergido se quedó sin aire en los pulmones. Tuvo que sacar la cabeza para respirar.

De inmediato llegaron los médicos para ayudarlo y fue cuando perdió el conocimiento. Además, empezó a convulsionar ante la mirada aterrada del público y los jurados, que no podían contener el nerviosismo.

Por fortuna, Volta se recuperó y salió de la urna.



En noviembre de 2018 este mismo ilusionista pasó por una situación similar cuando intentaba salir de una urna.

Mago estuvo a punto de perder la vida al fallar un acto de escapismo en homenaje a Houdini