Malas noticias para mujer que creyó tener mil millones de dólares en su cuenta bancaria

Una montaña rusa de emociones ha vivido desde el sábado 19 de junio Julia Yonkowski, usuaria de un prestigioso banco en Florida, Estados Unidos , cuando vio mil millones de dólares en su balance.

Ese día, dijo ella al WFLA news , se acercó al cajero para hacer un retiro de 20 dólares, unos 74 mil pesos colombianos.

Pero se llevó una tremenda sorpresa: creyó que tenía 999.985.855,94 de dólares en su cuenta.

“Oh, Dios mío, estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente pensaría que gané la lotería, pero estaba horrorizada”, dijo a la prensa.

“Cuando puse los 20 dólares, la máquina dijo: le daremos los 20, pero eso causará un sobregiro y se le cobrará y dije: 'Oh, olvídelo'”, contó.

De inmediato se fue a su casa y decidió no tocar su cuenta bancaria.

“Sé que he leído historias sobre personas que tomaron el dinero o sacaron dinero, y luego tuvieron que devolverlo y yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero”, manifestó.

Además, aseguró que tenía miedo de algún fraude y que su dinero pudiera ser robado.

“Me asusta un poco porque con las amenazas cibernéticas, sabes, no sé qué pensar”, aseguró.

Luego, al pensar que era multimillonaria, intentó comunicarse con el Chase Bank, donde tiene su cuenta bancaria, pero no había sido posible hasta este martes 22 de junio cuando por fin recibió una respuesta.

Además, el WFLA news logró comunicarse con la entidad financiera, quien dio una explicación que aterrizó a Julia Yonkowoski: “El representante dijo que no se trataba de un saldo positivo, sino de un monto negativo que el banco le comunicó de esta forma para llamar su atención sobre un problema”, publicó el medio de comunicación.

El banco, según se informó, tiene ese “método de prevención del fraude, que se usa para congelar una cuenta, razón por la cual Yonkowski no pudo retirar dinero”.

“El difunto esposo de Yonkowski era copropietario de la cuenta bancaria, y estaba marcada cuando intentó usarla. Chase Bank dijo que las personas deben entregar la documentación adecuada en una situación como esta para evitar el congelamiento de una cuenta bancaria conjunta”, finalizó.

La mujer dijo que espera que su historia pueda usarse como una lección educativa.