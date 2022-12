Mamá búfala salva a su cría de una muerte segura

Un grupo de turistas que paseaba por la reserva natural Mjejane Game , en Sudáfrica, se encontró con un pequeño búfalo que estaba aprendiendo a caminar.

El animal llamaba insistentemente a su mamá, lo que atrajo la atención de un león.

Cuando el felino se disponía a atacar, apareció la mamá búfala para salvar a su cría de una muerte segura.

El león se salvó por centímetros de ser embestido y no tuvo más remedio que alejarse de la que sería su cena.

La búfala, consciente del peligro que corrió su cría, se la llevó a un lugar seguro.

El video, grabado por los visitantes que se desplazaban en una caravana de vehículos 4x4, se ha convertido en uno de los más compartidos por los cibernautas. Véalo, aquí .

Lo que el viento se llevó

Dan Pearce logró captar una imagen realmente extraña: un baño portátil moviéndose como si se tratara de un vehículo, en plena vía principal de su vecindario.

La cabina, usada por obreros de una construcción cercana, sucumbió a los vientos de hasta 75 millas por hora que golpean por estos días algunos estados de los Estados Unidos.

Como si tuviera ruedas, el baño desapareció al final de la calle, en medio de la sorpresa de los residentes. Hasta donde se sabe, no había nadie en su interior. Siga al baño fugitivo .

El colombiano "más chileno" de todos

Su nombre es Demetrio y es un humilde vendedor de artesanías en la isla de Barú , en el Caribe colombiano. Un turista chileno lo descubrió y grabó un video que hoy es sensación en las redes sociales.

Demetrio recita de memoria y con una gran precisión los nombres de todos los presidentes chilenos desde comienzos del siglo XX hasta la fecha.

También habla con propiedad de las regiones que conforman Chile, su ubicación geográfica detallada y aspectos de su cultura.

¿Por qué conoce tan bien o mejor que muchos chilenos la historia del país austral? Por su amor al Colo Colo, equipo de fútbol del que es hincha.

Escuche aquí la clase magistral que dio Demetrio junto al mar de Barú.

¡No al racismo!

Las redes sociales se llenaron de bananos, para apoyar la campaña que inspiró el futbolista Dani Alves, futbolista del Barcelona español, víctima de insultos racistas.

Al jugador le arrojaron un banano a la cancha, pero él no se dejó intimidar. Recogió la fruta, le quitó la cáscara y se la comió. La reacción mundial fue de solidaridad.

En Twitter, se han movido etiquetas como #Todossomosmacacos, #Noalracismo.

Bien Neymar,defendiendo a Dani Alves. "Es una vergüenza que en 2014 ocurra esto",dice #TodosSomosMacacos #NoAlRacismo pic.twitter.com/oT0Fol3gDg— Juanma Perez-Noya (@juanmapereznoya) abril 27, 2014