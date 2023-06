Mamá llora por tener que "soportar" a sus hijos en casa durante vacaciones: "Es una tortura"

"Primer día sin colegio y estoy desesperada ya". Estas fueron las palabras de Helena, una mamá que llora porque tiene a sus tres hijos en casa, producto de las vacaciones de verano, al parecer en España. Según ella, ha hecho todo lo posible por distraerlos con actividades sin el uso de la tecnología, pese a eso "no se entretienen con nada".



"Son las nueve de la mañana y ya estoy desesperada, te lo digo con mayúsculas, con negritas y subrayado fluorescente. Desesperada", expresó la mamá que llora a través de un video en TikTok. Para Helena esto ha sido una "tortura" y manifestó que ellos le demandan gran parte de su tiempo.

La mamá que llora argumentó que está "haciendo camas, aspirando y arreglando ropa. Yo solo pido hacer mis trabajos tranquila. Estoy desesperada, me quedan dos meses de por medio". Además, enfatizó en que, aunque intenta dormirlos casi a media noche para que se despierten tarde, a las 7 de la mañana ya le están pidiendo comida.

El clip que está a punto de llegar a 1 millón de visualizaciones en la red social, ha generado un gran debate, pues algunos animan a la mamá para que tenga paciencia, pero otros la cuestionan por tener tantos hijos.

"No debiste tener tantos hijos, si hubieras tenido uno solo, lo educarías con más tranquilidad", "Yo lo pasé, ánimo, con el tiempo la situación mejora", "Ánimo, no eres la única, aunque no sea consuelo", "Tengo 3 hijos y reconozco muy bien lo que comentas. Intenta tomarte tu tiempo y deja la casa para cuando se pueda. Sobre todo cuida tu salud ❤️‍" y "Es que tres niños es demasiado, mejor hubieras planificado" fueron algunas opiniones.



Mamá abrazó a su hijo por primera vez luego de que él despertara del coma

En otras historias virales, un enternecedor reencuentro se viralizó en redes sociales. Se trata de la historia de una madre que logró estar junto a su pequeño luego de que este despertara de un coma de 16 días.

La mujer compartió el video del momento en la web. Las imágenes muestran cómo la progenitora corre por el pasillo de un hospital y posteriormente abre la puerta de una habitación.

En este lugar se encontraba el pequeño, quien reposaba sobre una camilla. El niño esperaba con emoción a su madre, por lo que la recibió con un cálido abrazo lleno de amor y esperanza. Después de la muestra de afecto, ambos rompieron en llanto.

Según información de medios de comunicación brasileños, el pequeño padece una condición poco usual llamada epidermólisis bullosa distrófica, una patología genética que provoca ampollas en la piel.

Justo cuando la mujer dejó el hospital para retornar a casa, mientras el pequeño estaba bajo el cuidado de su padre, este despertó, por lo que el hombre le realizó una videollamada a su pareja y le dio la buena noticia.