Más que primos, bebés que nacieron de parejas conformadas por gemelos son hermanos: ¿cómo es eso?

Una familia fuera de lo común, así se perciben Brittany y Briana Deane, hermanas gemelas que se casaron con Josh y Jeremy Salyers, también gemelos. Las parejas quedaron en embarazo simultáneamente . Sus bebés, que tienen un año, nacieron casi con tres meses de diferencia.

Lo particular de su historia es que los pequeños Jax y Jet no solo son primos, sino también hermanos, al compartir el mismo ADN. Esto es lo que se conoce como gemelos cuaternarios, fenómeno que se produce cuando “un grupo de gemelos idénticos tiene un hijo con otro grupo de gemelos idénticos”, señala The New York Post.

La familia causa sensación en redes sociales, donde publican fotos de los seis vestidos iguales y su cotidianidad.

Recientemente, se llevó a cabo una nueva versión del Festival de los Gemelos en Ohio, Estados Unidos, la reunión anual más grande de gemelos y bebés múltiples. Allí estuvieron los Salyers y, por supuesto, no pasaron desapercibidos.

“Solo hay 300 matrimonios cuaternarios conocidos en la historia del mundo”, destacó Briana con orgullo.

Los seis están recién mudados a una casa en Virginia. Escogieron convivir bajo el mismo techo para promover la vida como una “unidad familiar”.

“Somos nosotros cuatro con nuestros dos bebés”, aseguró Jeremy.

Las opiniones entre sus seguidores son divididas, aunque muchos los ven como un ejemplo adorable de cómo conformar un hogar. Incluso algunos les comentan en sus publicaciones que deberían tener su propio reality show.