'Matilda Challenge', el divertido reto viral que permite “mover” objetos con la mente

Tras dos décadas del estreno de 'Matilda' , los usuarios en las redes sociales han optado por convertir una de sus icónicas escenas en tendencia.

'Matilda' fue uno de los filmes más exitosos de los años 90. Este narra la historia de una inocente niña que desarrolla su capacidad mental de manera extraordinaria. Ahora, 22 años después de su estreno, los usuarios de redes sociales han desempolvado uno de los momentos más icónicos de la producción para hacerlo viral.

La escena en cuestión es aquella en la que la protagonista mueve varios objetos con su mente al ritmo de la canción 'Little Bitty Pretty One'.

En los videos de este peculiar reto se puede ver como las personas logran recrear las acciones de Matilda, con ayuda de familiares o amigos, de manera divertida. Ha sido tanta la acogida de esta nueva tendencia, que se puede decir que está reemplazando el In My Feelings Challenge, más conocido como el #KikiChallenge.

Incluso Mara Wilson, la protagonista de la película, manifestó que le encanta el reto a través de su cuenta de Twitter.



Hahahahaha I LOVE THESE #MatildaChallenge — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) August 13, 2018

Esta es la escena original:



Estos son algunos de los #MatildaChallenge:



Lo que sale en la peda con mis amigos jajajaja #MatildaChallenge pic.twitter.com/yex8MNZrJP — A$AP GUSSI💎 (@GusiAndres) August 11, 2018