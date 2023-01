“Me ahoga con su extremo amor”: mujer pide divorcio a su esposo por ser demasiado perfecto

Según la demandante, ella necesita una discusión real y no una vida “sin problemas y llena de obediencia”.

El hecho sucedió en Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos.

El periódico Khaleej Times dio a conocer la historia que muchos han calificado como “insólita”.

Según la denuncia, la mujer cree que los cuidados de su esposo son exagerados y no está bien un matrimonio que no tiene disputas.

“Desde hace un año no tenemos problemas”, dijo la esposa, quien agregó: “Me ahoga con su extremo amor y afecto. Me ayuda a limpiar sin que se lo pida. Mi vida se volvió un infierno porque es demasiado amable".

El Times informó que, frente a la denuncia, el esposo solicitó al tribunal que niegue la petición porque “puede aprender de sus errores y salvar su relación”.

Y la petición surtió efecto, pues se agendó una conciliación entre la pareja y por ahora el proceso está suspendido.