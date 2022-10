"Me quedé bien dormida": captan a joven mintiéndole a su novio por WhatsApp durante concierto

Durante un concierto que tuvo lugar el pasado fin de semana en Guadalajara, México, una joven fue captada mintiéndole a su novio por WhatsApp. Todo inició luego de que este le preguntara por qué no le contestaba el celular.



"¿Por qué no contestas? Hey, como siempre", le escribió su pareja, que aparece nombrado por ella en la red social como "inútil". Esto fue lo que respondió: "Amor, me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal. Perdón, se me bajó la presión, me vine como a las 5".

La publicación ha alcanzado más de 22 millones de visualizaciones en TikTok y muchas opiniones, en su mayoría, indignados por la acción de la joven.



"Ni Judas se atrevió a tanto", "Y vea el nombre con que guardo al novio en WhatsApp", "Y nosotros entregando el corazón", "Todas mienten", "Así son ellas, uno que miente por estar jugando videojuegos y ellas que mienten por estar de fiesta" y "Todos somos pasajeros. Solo hay que disfrutar el momento", fueron algunos comentarios.