Médico con tumor cerebral escribió un libro para su hijo de 3 años y se lo leyó antes de morir

Aria Nikjooy, que falleció por un tumor cerebral, pudo leerle a su pequeño de 3 años el libro que escribió para él y que, incluso, logró que fuera publicado.

Titulado ‘Eddie and the Magic Healing Stone’, el cuento narra la historia de un padre que se enferma y depende de su hijo encontrar una piedra mágica que lo cure.

Aria, un pediatra de Mánchester, Inglaterra, descubrió que tenía un tumor cerebral en 2018, cuando empezó a sentir fuertes dolores de cabeza y a hablar de forma arrastrada. Su esposa Naomi, también doctora, fue quien lo llevó a la consulta donde les confirmaron el diagnóstico.

A finales de ese año le extirparon la masa y cuando salió del hospital, a inicios de 2019, tuvo que volver a aprender a caminar, hablar y hasta comer.

Durante su recuperación decidió escribir el libro para su hijo Eliyas.

Aria volvió al trabajo, pero el cáncer regresó en marzo de 2020.

“Finalmente se estaba sintiendo a sí mismo cuando recibió la noticia después de un chequeo de rutina. Fue tan cruel”, dijo su esposa al medio Metro.

Sometido a varias cirugías y cada día más débil, el pediatra logró que una editorial publicara su libro, que salió a la venta en septiembre.

Aria sentó a Eliyas en su regazo y le leyó la historia.

“Fue muy emotivo verlo leerle el libro a nuestro hijo. A Eliyas le encantó, y aunque no decía muchas palabras en ese momento, le gustaba rugir cuando los personajes rugían”, recordó su esposa.

Además, la guardería a donde asistía el niño “dio vida a todos los personajes y representó el libro. Él estaba muy orgulloso de decirles a todos que su papá lo había escrito”, agregó.

Pese a las quimioterapias y a que el cáncer le quitó casi todas sus fuerzas, el pediatra escribió otra historia, ‘Eddie and the Last Dodo on Earth’, que está próxima a publicarse y será una sorpresa final para su hijo.

Las ganancias de estos dos cuentos serán destinadas a Brain Tumor Research, Royal Medical Foundation, Royal Medical Benevolent Fund y Society for Assistance Of Medical Families, que apoyaron a la familia durante la enfermedad.

Naomi, además, trabaja en otros libros para adultos que dejó su esposo y que espera ayuden a médicos y pacientes con este tipo de cáncer.