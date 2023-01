“Mendingar”: la palabra que usó Nicolás Maduro y que puso a la RAE a trinar

Un tuitero le preguntó a la Real Academia Española si la expresión era correcta. “Es desaconsejada en la expresión culta”, indicó la guardiana del buen castellano.

“Venezuela no puede, Venezuela no tiene que ‘mendingar’ al mundo”, indicó el presidente venezolano en una de sus intervenciones.

El tuitero Héctor Quiñones no se quedó con la duda y le preguntó a la Real Academia Española de la Lengua si era correcta la palabra.



Buenos días. Esta mañana he oído a Maduro decir «mendiNgar». ¿Es una incultez o un localismo de Venezuela? Por simple curiosidad. En el DLE no figura. @RAEinforma @Fundeu — Héctor Quiñones (@HQ_NutriWord) February 5, 2019

“En el español estándar culto la única forma usada es <<mendigar>>. La variante <<mendingar>> se documenta en el habla popular de algunos países americanos, pero es forma desaconsejada en la expresión culta".

Emergencia idiomática resuelta.

