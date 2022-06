Mesera llora porque clientes no le dieron propina: "No me dejaron ni un solo dólar"

La joven mesera Joyce Ferrer relató entre lágrimas la experiencia que tuvo con unos clientes en un restaurante de la ciudad de Bayamón, Puerto Rico . Contó a través de un video que dichos usuarios pagaron en su cuenta $100 dólares, pero no le reconocieron su labor con palabras o con propina.

"Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen… Yo no puedo creer que me jodí con esa mesa, los traté superbién, ellos (eran) muy amables", afirmó Joyce, mencionando que "les pregunté si todo estaba bien como 10 veces, porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya algún problema en la mesa. Les pregunto y me dicen: 'Sí, todo bien, tranquila, que sabemos que no es culpa tuya".

Publicidad

La mesera continuó diciendo que pidió al restaurante que le hiciera un descuento a estos clientes, todo con el fin de que se sintieran bien atendidos. Sin embargo, asegura que su esfuerzo no fue suficiente para que estas personas le agradecieran como ella lo esperaba.

"La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana, y no puedo creer que el ticket era de 100 (dólares) y no me dejaron ni un solo dólar. Me olvidé de las otras mesas con tal de que todo saliera bien con ellos, y ¿para qué? Para que me hicieran eso. Ellos no piensan, la gente no entiende que la comida no la hago yo, sino la gente en la cocina. Sin nosotros los meseros nadie te sirve el pu#$ plato en la mesa, el cocinero no te lo va a llevar", lamentó la mesera.

Agregó: "La propina no es obligatoria aún haciendo un buen trabajo. Los meseros viven de la propina. Si usted va a un restaurante donde hay meseros y no tiene dinero para dar propina, mejor no vaya".