Mesera recibió la mayor propina de su vida y su reacción quedó registrada en video

En Estados Unidos, una mesera recibió uno de los mejores regalos de Navidad: un cliente le dejó una propina de mil dólares, casi cinco millones de pesos colombianos. La joven pensó que el generoso aporte era una broma.

Como es costumbre cada Navidad, Callie Blue asistió a su trabajo como mesera sin imaginar que esta jornada laboral iba a ser inolvidable.

La mujer contó a CNN que el hombre que se encargó de darle la sorpresa fue Michael Johnson, el fundador de una organización juvenil local.

“Abrí el restaurante y Michael Johnson, que es el fundador de Boys & Girls Clubs of Dane County, entró y me habló por unos 45 minutos. Yo no sabía quién era y me dio una propina de 1.000 dólares antes de irse”, aseguró la mujer.

Callie Blue creyó que se trataba de una broma: “Me di cuenta de que era real. Lloré, fue impactante, estoy muy agradecida por ello”.

Pero no es la primera vez que este sujeto tiene una acción similar en Navidad. Según su relato, ya es una costumbre.

“Yo era un niño al que no le gustaban las vacaciones, pues crecí en barrios de vivienda social y mi mamá no tenía mucho. Le dimos a una familia un carro, entregamos regalos y juguetes a más de 600 niños, llevamos de compras a sus familias”, aseguró el hombre.