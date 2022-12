Messi, rey de Instagram: rompe récord de la publicación con más 'me gusta' en la historia

Además de ser el mejor jugador del mundo, Lionel Messi se convirtió en el rey de las redes sociales luego de romper un récord: obtuvo la mayor cantidad de 'me gusta' en una publicación de Instagram.



En pocas horas, el deportista recibió más de 63 millones de 'likes' en un post que hizo con varias fotos del momento en el que Argentina se convirtió en el campeón del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi acompañó su publicación con la siguiente descripción: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros".

Añadió: "Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡Lo logramos! VAMOS ARGENTINA, CARAJO!!!!! 🙌🏻🙌🏻".

Por su parte, Mark Zuckerberg, presidente de Meta, confirmó que "la publicación de la copa del mundo de Leo Messi es ahora la que más me gusta tiene en la historia de Instagram. WhatsApp también alcanzó un récord de 25 millones de mensajes por segundo durante la final".



Messi desbancó el post que llevaba casi cuatro años en primer lugar: @world_record_egg o el huevo del récord del mundo, con 57 millones de 'me gusta'. La imagen de esta cuenta fue publicada en Instagram el 4 de enero de 2019.